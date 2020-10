[#MIAM] Soirée insolite en Touraine : un dîner-énigme dans un château-monastère

Le tout pensé par une artiste.

[#MIAM] c’est la rubrique d’Info Tours pour suivre l’actualité gastronomique en Indre-et-Loire.

------------

Non, vous ne mangerez pas une île flottante mais une « lune flottante ». Un peu plus tôt votre repas aura commencé par un « bouillon primordial ». C’est un menu pour le moins étrange qu’on vous propose de déguster au château-monastère de la Corroirie, près de Montrésor, au sud de l’Indre-et-Loire. Jusqu’au 17 octobre, on peut y passer la soirée avec l’artiste-peintre Rebecca Loulou… et vous risquez de vous en souvenir un petit moment !

Au-delà de ses œuvres, la Tourangelle maîtrise en cuisine. On se souvient notamment de son livre de recettes pour faire aimer les légumes aux enfants, comprenant par exemple la marche à suivre pour réaliser des gaufres complètement vertes. Ce coup-ci, on change d’univers et c’est vers l’alchimie qu’on se tourne, thème imposé à tous les artistes ayant exposé à la Corroirie ces derniers mois.

L’idée : une soirée au menu mystérieux… « C’est un diner où, pour chaque assiette, il faut décrypter l’énigme pour manger la suite. Bon, comme c’est un travail de groupe il suffit qu’une personne trouve pour que tout le monde ait le droit de manger. En fait l’idée est inspirée des escape game : réussir un défi pour passer à la suite. Je trouve que c’est une belle image de la vie : les épreuves s’enchaînent jusqu’à ce qu’on comprenne. »

C’est la 2e année que l’artiste propose ce type de prestation, et elle prévoit de poursuivre pendant au moins deux ans. Il s’agit bien d’un jeu, mais pas que. Aussi un moment de découverte, autour d’un élément qu’on connait tous… « A chaque plat je parle de l’eau. Je passe en revue toutes ses facettes, par exemple en faisant goûter de l’eau du robinet et de l’eau dynamisée pour comparer. C’est une expérimentation. Je ne prouve rien, je demande juste aux convives d’avoir l’esprit ouvert » décrit Rebecca Loulou.

Deux soirées sont encore prévues en Touraine : 10 et 17 octobre. Puis d’autres à partir du printemps 2021. On peut réserver les places en ligne sur ce site.