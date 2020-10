Génial ! En Touraine on peut emprunter des instruments de musique à la bibliothèque

Guitare, clavier ou ukulélé.

Vous allez surprendre vos voisins ! A partir de ce jeudi 1er octobre, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire se dote d’un fonds d’instruments de musique que tout le monde peut ramener à la maison. Comme un livre, un CD ou un DVD. « On avait connaissance d’initiatives similaires ailleurs, notamment dans le Morbihan. On trouvait que c’était une bonne idée pour faire vivre la musique autrement » explique Christophe Legendre, le responsable départemental des bibliothèques.

Le catalogue est riche :

Guitare acoustique

Guitare électrique

Guitare adaptée aux gauchers

Clavier

Percussions

Ukulélé

(Peut-être des instruments à vent ou des violons dans le futur).

« Le principe c’est que la pratique de la musique ne doit pas être soumise à un frein financier, que tout le monde puisse toucher un instrument un jour dans sa vie. On ne pose pas de questions, pas besoin d’avoir pris des cours de musique. L’instrument est fourni avec ses accessoires comme la housse. Pour les guitares on met à disposition un accordeur électronique » détaille Christophe Legendre. On peut également prendre des cours en ligne grâce aux tutoriels disponibles sur la plateforme [email protected].

Les instruments peuvent être empruntés pendant 3 semaines, une période renouvelable une fois. Il n’y a aucun surcoût par rapport à l’inscription annuelle à la bibliothèque.

Coût de l’investissement départemental sur ce projet : 5 000€. Jusqu’en janvier, c’est la bibliothèque de Bourgueil qui va proposer le service, puis celle de Neuvy-le-Roi entre le mois de février et le mois de mai 2021. « On va également monter des partenariats avec les écoles de musique pour proposer des démonstrations au public afin de donner envie d’emprunter ces instruments » nous dit encore Christophe Legendre.

Si ça fonctionne, le Conseil Départemental en achètera d’autres afin que plus de communes puissent bénéficier de l’opération.