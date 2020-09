Covid-19 en Touraine : 5% de tests positifs en Indre-et-Loire

Les chiffres de l’épidémie restent élevés.

Deux fois par semaine, l’Agence Régionale de Santé dresse un bilan chiffré complet de l’épidémie de Covid-19 en Centre-Val de Loire. Le dernier a été publié ce vendredi soir et il confirme que l’Indre-et-Loire est le département où la maladie circule le plus dans notre région.

Du 15 au 21 septembre, 11 317 tests ont été effectués soit environ 700 de plus que dans le Loiret dont la population totale est pourtant supérieure. Rappelons que l’objectif de la préfecture est de réaliser au moins 10 000 prélèvements hebdomadaires, voire d’atteindre 12 à 13 000 analyses tous les 7 jours si possible. Sur l’ensemble des personnes testées, 5% se sont avérées infectées par le coronavirus soit un taux de positivité en baisse par rapport à mardi où il dépassait 6%. Cela représente 569 contaminations.

5% de tests positifs c’est le chiffre le plus élevé de la région mais il est en baisse par rapport au début de semaine et proche de la moyenne régionale qui est de 4,6%. Il est par ailleurs inférieur à la moyenne nationale qui dépasse les 6%. Il y a quand même des disparités au sein du territoire puisque dans Tours Métropole on est à 5,2% de résultats confirmant une infection par la Covid-19. 11 clusters sont actuellement actifs dans l’agglomération, et 4 autres sur le reste du département.

Concernant le taux d’incidence, l’évaluation du nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, il est nettement plus élevé en Touraine que pour les 5 autres départements du Centre-Val de Loire : 94, en hausse par rapport au dernier bilan de mardi. On est à 72,2 dans le Loiret. Depuis début mars, 996 personnes sont mortes des suites d’une infection au coronavirus en Centre-Val de Loire. 2 514 sont rentrées chez elles après une hospitalisation dont 416 en Touraine.