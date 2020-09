EN IMAGES : Concerts masqués à Montlouis : on était au lancement de Jazz en Touraine

Avec Tricia Evy et André Manoukian.

Un festival qui résiste au coronavirus... Jazz en touraine débutait ce jeudi soir à Montlouis-sur-Loire, dans cette salle de l'espace Ligéria avec une jauge à 700 places et des spectateurs tous masqués. Au programme : une affiche alléchante avec en première partie Tricia Évy, accompagnée du pianiste David Fackeure et en deuxième partie André Manoukian, (prenant au pied levé la relève de Manu Katché touché par la Covid). Ce dernier était accompagné de son quartet "Apatride" Hervé Gourdikian saxo, doudouk, Pierre-Alain Tocanier batterie et Guillaume Latil Violoncelle.

Tricia Évy a très vite réussi à détendre l'atmosphère grâce à son talent, aidée par le pianiste venu du nord David Fakeure, qui un Ch'ti qui réussit à jouer de la biguine comme un vrai antillais.

Pendant tout son concert, qui tour à tour passe des standards de Luis Amstrong, Ella Fitzgerald, mais également Patrick Saint Eloi du groupe Kassav ou les musiques du groupe Malavoi et pour terminer par la chanson de George Brassens "Je me suis fait tout petit", elle a su entraîner le public vers son domaine et partager un grand moment.

La deuxième partie devait être alléchante, cela dit nous n'avons pu assister qu'aux deux premiers morceaux, l'entourage d'André Manoukian ayant demandé que nous quittions la salle après avoir réalisé nos photos.Donc on ne peut rien vous dire de plus sur son concert...

Roger Pichot