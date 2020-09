[#MIAM] 10 bonnes raisons de passer le week-end au Festival de la Tomate de Montlouis

22e édition au Château de la Bourdaisière

C’est un rendez-vous gourmand incontournable : chaque année à la rentrée, le Château-Hôtel de la Bourdaisière organise son Festival de la Tomate et des Saveurs sur son domaine de Montlouis-sur-Loire, là où l’on trouve notamment un Conservatoire de la Tomate avec des tas de variétés de ce fruit d’été. L’événement se déroule ce samedi 12 et ce dimanche 13 septembre, voici pourquoi vous devez vous y rendre :

1 – Parce qu’on est en pleine saison de la tomate et que c’est mieux de les manger maintenant que d’acheter celles qui ont un goût de flotte au mois de janvier

2 – Parce qu’il y aura un Bar à Tomates ouvert de 10h à 18h où l’on peut prendre le déjeuner jusqu’à 15h30. AU menu : mets et jus avec un gros pourcentage de tomates dans la recette.

3 – Pour rencontre Nicolas Toutin, le chef jardinier des lieux au cours d’une visite guidée du Conservatoire National de la Tomate samedi et dimanche à 10h30 et 14h.

4 – Afin de récupérer de précieux conseils pour que les tomates de votre potager/balcon aient du goût en assistant à la conférence de l’agriculteur Mathieu Guilton samedi et dimanche à 15h.

5 – Pour acheter des tomates qu’on ne trouve nulle part ailleurs via la présence du stand de Jacky Mercier, qui vous montrera que ce fruit n’est pas toujours rouge.

6 – Pour admirer les talents de chefs invités lors de démonstrations : Isabelle Jaunault (Le Petit Tonneau) samedi et Cédric Ravaud (Le Clos de la Ribaudière) dimanche.

7 – Parce que pour votre santé il faut manger 5 fruits et légumes par jour et que ce sera possible en un seul endroit

8 – Pour faire aimer la tomate aux enfants via des animations ludique (concours de dessin, maquillage)

9 – Participer au concours de tapenade à la tomate ouvert au grand public (à réaliser à l’avance, à apporter sur place avant dimanche 15h pour espérer gagner une nuit au Château ou un déjeuner au Bar à Tomates).

10 – Parce que vous avez un ami qui s’appelle Tom et qu’il a hâte de découvrir cet événement (Tom, hâte, la vanne du week-end !).

Infos pratiques : entrée 7€50, 5€50 pour demandeurs d’emploi ou personnes handicapées, 0€ pour les moins de 10 ans