[Coup de pouce] Dimanche, une grande course solidaire au nord de Tours

Au profit d’enfants qui vivent en Ethiopie.

Ce n’est pas une année pour les coureurs… Avec la crise sanitaire, de nombreuses épreuves ont été annulées. Parmi elles, les 10 et 20km de Tours ainsi que le marathon qui se sont repliés sur une version virtuelle. Il reste tout de même quelques événements, ceux qui ont le courage d’affronter les protocoles les plus stricts. C’est le cas de la course organisée dimanche 13 septembre à Nouzilly, au profit de Soleil d’Ethiopie.

L’histoire de cette manifestation commence à Tours, où 5 étudiantes avaient élaboré un parcours à réaliser en courant ou en marchant afin de récolter des fonds pour cette association qui existe depuis une vingtaine d’année. La saison 2 s’exporte hors de l’agglomération et change de meneur de jeu. Désormais c’est Stéphane Cosson qui drive le tout :

« Je suis passionné de course à pied et je connais bien l’Ethiopie où j’ai connu mes deux enfants. Soleil d’Ethiopie est basée à Nouzilly et ça nous a paru une bonne idée pour organiser la course car le cadre est intéressant, avec de beaux chemins accessibles et plaisants. »

A la base, le départ devait être donné le 5 avril. Confinement oblige, personne n’a lacé ses chaussures ce jour-là mais le groupe d’amis qui aide Stéphane Cosson a préféré reporter l’événement en cette fin d’été plutôt que d’attendre 2021. Plusieurs parcours sont disponibles dont un trail de 20km, un 10km en solo ou en duo (chaque équipier/équipière réalise la moitié du parcours), deux courses pour les enfants et une randonnée de 13km.

« Le but c’est que les gens prennent du plaisir et que l’on récolte de quoi financer l’éducation des enfants de Djimma (524 élèves de la maternelle à la 3e). Avec 10€ par mois, ça paye la scolarité et la restauration le midi. »

Pour limiter les risques de contamination, le protocole est strict : masque obligatoire pour les déplacements (sauf pendant la course) et départs échelonnés pour éviter les regroupements. Un test négatif n’est pas obligatoire pour participer. Les inscriptions se font jusqu’au vendredi 11 septembre à 20h en ligne sur le site de la course ou auprès de Terres Exotiques à Rochecorbon (5 à 20€ selon l’épreuve choisie, avec possibilité d’ajouter un don au profit de Soleil d’Ethiopie).

La course devrait avoir une 3e édition… de nouveau avec le soutien d’étudiantes tourangelles.