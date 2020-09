Indre-et-Loire : 8 blessés dans trois accidents ce week-end

Dont certains gravement touchés.

Une série d’accidents sérieux en ce début de week-end sur les routes tourangelles… Vendredi en fin de journée, il y a eu un carambolage sur l’A85 au niveau de la commune de Saint-Patrice et au cœur d’une zone de travaux. Le sinistre a impliqué 4 véhicules qui circulaient en direction d’Angers. 2 femmes de 25 et 38 ans et un homme de 28 ans ont été blessés et hospitalisés. Il a fallu couper l’autoroute pendant 2h30 jusqu’à 22h45 et une quinzaine de pompiers se sont rendus sur les lieux.

A peu près au même moment, c’est un accident de moto cross qui s’est produit à La-Celle-Saint-Avant dans le sud du département. Un homme de 40 ans a été gravement blessé et dirigé vers l’hôpital de Châtellerault tout comme son passager dont les blessures sont moins sérieuses. Une enquête devra déterminer les causes du choc.

Ce samedi, une moto s’est également retrouvée impliquée dans un accident à Bossay-sur-Claise, cette fois une collision avec une voiture sur la D105, à un carrefour. Il était environ midi. La voiture a fait des tonneaux et la moto a pris feu. 3 personnes ont été blessées : les deux passagers de la moto souffrent de multiples fractures car ils ont été projetés à plusieurs mètres de leur véhicule. Il a fallu les héliporter vers le CHU Trousseau à Chambray. La troisième personne est une femme, plus légèrement touchée et placée en observation à l’hôpital de Châtellerault. Là-aussi une enquête a été lancée pour en savoir plus sur l’origine du sinistre.