[#MIAM] L’événement le plus gourmand de la rentrée c’est dimanche à Montbazon

Avec lobster roll et éclairs insolites.

La rentrée, ça donne faim. Ce dimanche 6 septembre 2020, filez donc du côté de Montbazon pour goûter des en-cas que vous ne dégusterez pas ailleurs... A l’occasion du Forum des Associations, la commune accueille une buvette inhabituelle et particulière, gérée par une toute nouvelle association tourangelle basée dans la ville : Val de Loire Terre de Gastronomie.



Officiellement créée cet été, la structure rassemble des chefs étoilés comme Gaëtan Evrard (une étoile au Michelin pour l’Evidence à Montbazon) ou Rémy Giraud (deux étoiles aux Hauts de Loire dans le loir-et-Cher), des chefs confirmés (Château d’Artigny, Les Aprents à Amboise, La cave à Montlouis) ou le blogueur tourangeau créatif @julienaubeurre (sur Instagram).



Son ambition : créer des événements autour de la gastronomie tourangelle pour la faire connaître localement, nationalement voire internationalement. Ça passera par des duos de chefs, des repas événementiels ou, d’ici quelques mois, des circuits touristiques qui pourraient relier un producteur de fromage, un vigneron et le restaurant qui propose un accord entre ces deux produits sur sa carte.

Des gourmandises entre 5 et 12€

Pour son premier événement officiel, direction donc le Forum des Associations montbazonnais avec Les Encas Très Très Gourmands, des petites bouchées préparées par Rémy Giraud et Hervé Guttin (le chef d’Artigny). Le premier produire 100 lobsters rolls (les fameux sandwichs de homard, celui-ci venant de Bretagne), le second des éclairs jusqu’ici jamais présentés ailleurs, rassemblés sous le nom Fondango. Des recettes sucrées (vanille-fruits rouges et noirs-barbe à papa ou chocolat-cacahuète et ingrédient surprise) mais aussi salées (purée de haricots-noisettes-poivrons grillés-poissons de Loire fumés ; aubergine-jambon-parmesan-artichaut ; oeufs de caille-câpes-poulet-citron confit).

Prix de vente : 5€ pour les éclairs et les petits lobsters rolls, 12€ les gros sandwichs. Attention, il faut réserver sur ce lien car ça risque de partir très vite. L’avantage c’est que vous pourrez avoir votre en-cas à l’heure de votre passage, pas besoin forcément de venir dès le début de la manifestation. En plus de ça, des producteurs de safran et de miel seront présents. Le chef Gaëtan Evrard a été invité pour des défis culinaires.



Prochaine étape gourmande déjà annoncée avec la participation de Val de Loire Terre de Gastornomie : Les Automnales de la Gastornomie à partir du 2 novembr,e au Domaine de Candé mais aussi dans plusieurs restaurants du département. D’autres manifestations devraient suivre en 2021, ainsi qu’un site Internet. L’association souhaite aussi nouer des liens avec la Cité de la gastronomie de Tours, la région Centre-Val de Loire ou le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire. Elle a déjà créé des liens avec la Touraine Gourmande ou le Collège Culinaire de France.

Olivier Collet