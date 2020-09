Covid-19 : 124 nouveaux cas en Indre-et-Loire

Un peu moins que la semaine dernière.

Les chiffres tombent deux fois par semaine : le mardi et le vendredi... L'Agence Régionale de Santé fait le bilan de l'épidémie de Covid-19 en Centre-Val de Loire. Plus de 26 000 tests ont été réalisés entre le 24 et le 30 août, dont 726 positifs. Un cas sur 2 a été découvert dans le Loiret, le département restant le plus touché par la maladie dans la région, c'est d'ailleurs le seul qui franchit le seuil d'alerte et se trouve en zone rouge.

Concernant l'Indre-et-Loire, le nombre de résultats positifs a baissé par rapport au dernier bilan : 124 cas de Covid avérés en 7 jours, pour 6 243 prélèvements effectués. Ça fait exactement 2% de cas confirmés, le 2e taux le plus faible du centre-Val de Loire derrière le Cher.

Dans notre département, on compte actuellement 7 personnes hospitalisées des suites d'une infection au nouveau coronavirus, dont une seule placée en réanimation (6 autres dans la région, dont 4 rien que pour le Loiret.

Au total, l'épidémie a fait 969 victimes en Centre-Val de Loire dont 574 en établissement hospitalier.