Après Tours, le port du masque obligatoire à Amboise

Également à partir de vendredi 7 août.

Plus le temps passe et plus la liste des villes qui imposent le port du masque dans une partie de l’espace extérieur s’allonge. Ce lundi, Bayonne, Nice ou Lille ont mis en vigueur cette mesure. A Tours, la préfecture et la mairie se sont accordées pour obliger tout le monde à se couvrir le nez et la bouche dans une large partie du centre-ville, chaque soir dès 18h et jusqu’au lendemain 6h, et ce à partir du vendredi 7 août. Objectif, toujours : éviter une flambée d’infections au nouveau coronavirus.



Ce lundi, c’est une autre commune tourangelle qui annonce prendre des mesures pour éviter des contaminations : Amboise, l’une des plus grandes villes du département qui voit défiler beaucoup de monde en été. Même si les touristes étrangers sont moins nombreux que les autres années, il y a beaucoup de Français et quand même quelques européens. D’autant que le centre-ville est en partie piétonnisé pour laisser de la place à la flânerie (et aux terrasses).



Concrètement, ce n’est pas tous les espaces extérieurs amboisiens qui seront concernés mais les rues les plus encombrées (Rue Nationale, Place Michel Debré et Rue Victor Hugo). Comme à Tours, ce sera effectif dès vendredi 7 août (mais évidemment il est conseillé de commencer à prendre cette habitude le plus tôt possible si vous êtes sur place).



La mesure prise par le maire Thierry Boutard est valable jusqu’à nouvel ordre. Il est rappelé que le port du masque est aussi obligatoire sur les marchés amboisiens, par exemple ce mardi pour le marché nocturne au pied du Château Royal.