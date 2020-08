Spectacles, joutes, nocturnes... 4 animations qui vont vous plaire dans les châteaux d’Indre-et-Loire

A Amboise, Le Rivau, l’Islette et Langeais.

Et si on profitait de l’été pour faire la tournée des châteaux en Indre-et-Loire ? Pour les touristes ou les gens du coin, beaucoup de monuments proposent une série d’animations. On vous a fait une petite sélection (non exhaustive) valable pour les prochains jours...

Amboise :

Jusqu’au 16 août, le Château Royal accueille l’association La Simplesse pour des week-ends artistiques. Le programme à venir : Samedi 8 août et dimanche 9 août : « Révélation : la quête de l'écuyer », avec Adeline de Preissac à la harpe, le comédien Laurent Soffiati ainsi que les cavaliers Carlos Pereira, Isabelle Mercadal et Barbara Rickweart. Représentations avec l’Institut du cheval et de l'équitation de tradition portugaise



Samedi 15 août : « Battle in USA » avec le pianiste-jazz Édouard Ferlet et la harpiste Adeline de Preissac.



Dimanche 16 août : « Rythmes d'Amérique Latine » avec le pianiste-jazz Ludovic de Preissac, le percussionniste Joël Grare et la harpiste Adeline de Preissac.

Langeais :

Autre spectacle, cette fois pas de chevaux mais des oiseaux. Le monument reprend ses spectacles de fauconnerie jusqu’au 27 août à 11h30, 14h30 et 16h30 (du lundi au jeudi). L’occasion de découvrir les techniques de chasse en vigueur au Moyen-Âge depuis le parc du château et d’échanger avec le fauconnier après la représentation chorégraphiée.

Le Rivau :

On retrouve le Château de Langeais en dehors de son territoire, au sud du département. Cette année il est invité au Château du Rivau pour les joutes traditionnelles que ce lieu accueille tous les ans au mois d’août, en l’occurrence ce week-end (8 et 9). On parle bien sûr de joutes à cheval, prévues à 11, 12h30, 14h30, 16h et 17h30 le samedi comme le dimanche, avec également une série d’animations (combats à l’épée, tir à l’arc, marché médiéval...). Les billets peuvent être réservés à l’avance (c’est conseillé, rapport à la crise sanitaire).

L’Islette :

Chaque été, ce château tout mignon des bords de l’Indre accueille visiteurs et visiteuses à la nuit tombée pour découvrir son parc illuminé (soit une ambiance forcément romantique). Vous pourrez arriver à l’heure que vous voulez et déambuler dans le domaine jusqu’à 23h30, bien après le coucher du soleil. Pas moins de 1 000 bougies seront disséminées au fil des allées (l’intérieur n’est pas accessible en soirée cette année, Covid oblige). Pique-nique encouragé, où vous voulez. Attention : il ne reste que deux dates dont ce mercredi 5 août (et la suivante le 12).