Covid-19 : un nouveau décès annoncé en Indre-et-Loire

87 au total à l'hôpital.

Ne pas croire que l'épidémie de coronavirus est terminée et qu'il n'y a plus de risques. Ce mercredi Santé Publique France a annoncé 7 nouveaux décès en France dont un en Indre-et-Loire : une personne qui a succombé à la maladie à l'hôpital ce qui porte à 87 le nombre de victimes en 4 mois et demi dans les établissements de santé du département. En France, on comptabilise désormais 30 172 décès.

Par ailleurs, il faut savoir que 42 personnes ayant été infectées par le Covid-19 sont actuellement hospitalisées en Touraine, et plus de 6 300 dans tout le pays. Notre département n'est pas le plus touché de la région puisque chez nos voisins de l'Indre ce sont 79 personnes qui sont traitées après avoir été contaminées par le coronavirus.

En Centre-Val de Loire, le dernier bilan des autorités de santé indique que 12 personnes sont en réanimation, dont 1 en Indre-et-Loire. Là, c'est l'Eure-et-Loir qui a le plus de patients en soins intensifs : 6, et 4 dans le Loiret. Depuis le dbut de la crise en mars, 2 062 malades ont pu quitter l'hôpital dont 337 en Indre-et-Loire.

Les autorités de santé poursuivent par ailleurs leurs campagnes de tests avec très peu de cas positifs détectés : au dernier pointage, 81 personnes avaient été prélevées en Indre-et-Loire avec un seul cas finalement confirmé. Néanmoins, il faut toujours se protéger, le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics clos sous peine d'une amende de 135€. Le gouvernement a annoncé que les foyers les plus modestes recevront des masques en tissu par La Poste : 40 millions seront envoyés gratuitement dans tout le pays. En Touraine il est toujours possible de s'en procurer en allant dans les mairies, si vous ne l'avez pas encore fait. Il en reste, et pas qu'un peu.