[Le saviez-vous ?] Trop chaud ? Vous pouvez louer des piscines privées en Indre-et-Loire

Parfois dans de très belles maisons.

Les piscines publiques sont de plus en plus nombreuses à rouvrir en Indre-et-Loire, avec un inconvénient de taille : les mesures liées à la crise sanitaire empêchent d’y aller sur un coup de tête et d’y passer le temps qu’on veut. Il faut réserver à l’avance et les créneaux de nage son limités. La piscine où l’on passe tout l’après-midi en famille ou entre amis en alternant bronzage et baignade ce n’est pas vraiment d’actualité.

Bien sûr, il reste les plans d’eau et les sites de baignade naturelle comme Hommes, Bléré ou Monnaie. Mais une autre option peut s’offrir à vous et votre groupe : louer une piscine privée. Le principe est assez simple : des particuliers qui veulent rentabiliser l’investissement autour de leur piscine (achat et entretien) proposent à des inconnues de s’y prélasser quelques heures moyennant finances. Le concept n’est pas encore très répandu en Touraine (d’autant que tous les jardins sont loin d’être équipés, nous ne sommes pas dans le Var !) mais on trouve quand même plusieurs annonces sur les sites spécialisés.

Nos recherches nous emmènent d’abord à Noizay où Christophe et Hélène proposent une piscine de 3m80 sur 10m« plein sud chauffée naturellement par le soleil » avec mise à disposition de transats ou de bouées pour les enfants. On peut même faire son barbecue. A Saint-Roch, c’est un duo piscine-spas que Béatrice met à disposition pour 4 adultes maximum avec cascade et salle de fitness ou même terrain de pétanque. Pour une vue sur les champs, direction Nazelles-Négron avec la piscine de Jérôme (10m par 5, 1m50 maximum de profondeur) et une plage dallée de 115m².

Du côté de Villeperdue aussi on peut se baigner dans un bassin accueillant maximum 10 personnes, traité au sel, avec bardage en bois tout autour. Transats, chaises ou barbecue sont accessibles (et il y a de jolies lumières le soir venu. Pour les tarifs, il faut en général compter entre 10 et 15€ par personne pour la demi-journée. 3h30-4h c’est le temps de location proposé le plus souvent mais certains internautes acceptent du monde toute la journée.

Les propriétaires sont présents la plupart du temps, en tout cas pas trop loin pour surveiller. Pour être vraiment tranquilles, il peut vous rester l’option de la location de logement avec piscine pour la nuit, qui se vaut niveau tarifs.