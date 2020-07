44 attractions sur 6ha : découvrez le nouveau Family Park qui ouvre à Sorigny

Avec un grand huit et un grand splash.

1 an qu’on attendait ça : annoncé pour 2019, le déménagement de Family Park vers sa nouvelle base de Monts/Sorigny a pris du retard. Mais cette fois ça y est, vous pouvez régler vos GPS : fini Saint-Martin-le-Beau c’est dans la Vallée de l’Indre que ça se passe ! Le plus grand parc d’attraction d’Indre-et-Loire ouvre ses portes ce mercredi 1er juillet et il y a plein de changements par rapport à l’ancienne version…

« C’est un parc beaucoup plus grand que le premier puisqu’on s’étend sur 6ha au lieu de 3, il y a beaucoup de zones d’ombre, des aires de pique-nique avec des barbecues pour amener ses propres grillades mais aussi un grand parking et 6 caisses au lieu de 3 à l’entrée pour éviter les files d’attente » liste Annabelle Dheilly, la directrice.

Family Park c’est une équipe d’une quarantaine de personnes quand on en comptait seulement une trentaine jusqu’ici. La V1 rassemblait 38 attractions… il y en a désormais 44 (enfin presque, certaines sont encore en attente de livraison ou de montage à cause du confinement, d’autant qu’elles viennent d’Italie, pays qui a été particulièrement frappé par la crise). Parmi les nouveautés qui vont faire sensation auprès des enfants ou des plus grands : le River Falls, c’est-à-dire un grand splash avec deux cascades mais aussi un train de la mine (sans la tête à l’envers, on rassure tout de suite celles et ceux qui n’aiment pas ça).

A venir bientôt : une animation bubble foot, donc un match de football où l’on est soi-même dans une énorme bulle en plastique (ce qui compliqué l’évolution sur le terrain mais empêche les mauvais tacles).

Concernant les consignes sanitaires, le masque n’est pas obligatoire mais conseillé dans les allées, vous devrez absolument le porter dans le cinéma Multi D ou pendant les spectacles de cirques de même que dans les files d’attente et la boutique. Ajoutons que vous n’aurez pas besoin de chercher longtemps pour trouver du gel hydroalcoolique, « il y en a partout » assure Annabelle Dheilly. Quant aux attractions, elles seront systématiquement désinfectées entre deux passages.

Pour compenser la perte d’activité pendant le confinement, Family Park a dû avoir recours à un prêt garanti par l’Etat. Il ouvrira également jusqu’au 1er novembre. Objectif : 80 000 visites (contre 150 000 espérées au départ).