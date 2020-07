MUNICIPALES : La droite conserve la ville de Chinon

Avec 250 voix d’avance.

Le duel a bien eu lieu et il tourne en faveur du maire sortant. Ce dimanche c’est Jean-Luc Dupont qui remporte les élections municipales à Chinon. Le candidat Les Républicains a rassemblé 1 558 voix avec sa liste L’Union pour Chinon soit 54,38% des suffrages exprimés. De quoi s’octroyer 23 des 29 sièges du conseil municipal.



Le battu de ce scrutin c’est l’ancien député socialiste Laurent Baumel que la gauche avait appelé pour conduire une liste d’opposition baptisée Chinon c’est Vous. Il recueille 45,62% des voix dont 6 sièges dans l’assemblée. Rappelons qu’au 1er tour, la députée LREM de la circonscription Fabienne Cobloc n’avait pas réussi à atteindre la barre des 10% pour se qualifier au second tour.



Jean-Luc Dupont va donc poursuivre sur sa lancée. Notons que comparé à d’autres villes du département, la participation est mauvaise mais pas catastorphique avec un taux de 46,59%. 0,86% de bulletins blancs et 0,54% de nuls.