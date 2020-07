Changement de majorité à Amboise : Thierry Boutard s’impose

Avec 43 voix d'écart.

On savait la victoire indécise pour la mairie d’Amboise et ce fut le cas... Au 1er tour, Brice Ravier avait viré en tête avec 36% des voix. L’adjoint du maire Christian Guyon qui ne se représentait pas devançait ainsi son rival de droite Thierry Boutard, second avec 29%. L’écologiste Sandra Guichard était 3e avec 18% et Christophe Galland 4e avec 16%.



Au second tour, seules 3 listes restaient en compétition après le retrait de Christophe Galland. 3 mois et demi se sont écoulés depuis le 15 mars et l’entre deux tours semble avoir joué clairement en la faveur de l’ex assistant parlementaire de la députée Claude Greff : Thierry Boutard l’emporte d’un cheveu avec 43 voix d’avance sur Brice Ravier (1 511 contre 1 468).



La participation est semblable à celle du 1er tour : 42% en mars, 43,25% ce 28 juin. Les chiffres sont donc comparables : Brice Ravier a gagné 110 voix quand Thierry Boutard en a rassemblé 500 de plus. Sandra Guichard en a elle gagné 60 dans l’entre deux tours. Seuls 0,44% des électeurs ont voté blanc, 0,63% de nuls.



Le nouveau conseil municipal sera composé de 24 membres de la liste de Thierry Boutard, 6 de la liste de Brice Ravier et 3 de celle de Sandra Guichard. Une alternance se met donc en place dans la ville du Château Royal.