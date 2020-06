Dès le 23 juin on retourne à la piscine Vallerey d'Amboise ! Découvrez son plan de déconfinement

Pas de réservations obligatoire.

Les piscines d'Indre-et-Loire rouvrent progressivement... C'est déjà fait à Avoine et Chinon, c'est prévu lundi 22 juin pour Carré d'O à La Riche, mercredi 24 juin à Bulle d'O (Joué-lès-Tours) puis le 27 au Centre Aquatique du Lac de Tours ou aux Thermes à Luynes (sur réservation). En revanche pas de date précise pour Naturéo à Loches ou les piscines de la ville de Tours comme celle du Mortier.

Et à Amboise ? La communauté de communes vient d'annoncer le plan de déconfinement de la piscine Georges Vallerey et voici ce que ça donne si vous voulez vous y rendre à partir de mardi 23 juin (pour info, il va faire chaud la semaine prochaine donc une baignade fera sûrement du bien) :

• Pas d’accès pour toute personne présentant des symptômes correspondant à ceux de la Covid-19 ;

• Obligation de port du masque depuis la file d’attente jusqu’aux consignes pour toute personne de plus de 6 ans ;

• Respect de la distanciation physique ;

• Créneaux ouverts en priorité aux nageurs (pas d’accueil en « statique ») ;

• Limitation du bassin à 20 nageurs en simultané. Il est donc conseillé d’appeler la piscine (02 47 23 10 69) pour se renseigner sur l’affluence.

• Matériel extérieur admis : lunettes, bonnet, tuba, palmes (strictement nécessaires à la nage).



Afin de permettre la tenue des sessions pédagogiques d’école de l’eau, l’ouverture sera exceptionnellement prolongée jusqu’au 11 juillet.



Horaires d’ouverture au public :

Mardi 23 et 30 juin 12h à 16h30

Mercredi 24 juin et 1er juillet 16h-18h

Jeudi 25 juin et 2 juillet 14h-18h

Vendredi 26 juin et 3 juillet 12h-16h30

Samedi 27 juin et 4 juillet 16h-19h