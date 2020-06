Au château, à la ferme… 4 escape game insolites en Indre-et-Loire

Avec une nouveauté du côté du Rivau.

1h dans une pièce avec des énigmes à résoudre et un défi à relever : c’est le concept de l’escape game, ou jeu d’évasion. Plein d’entreprises en proposent en Indre-et-Loire (Escape Yourself, Escape Time, Escape Express, Get Out…), et depuis quelques années on voit aussi fleurir les concepts événementiels dans des monuments ou même sur des exploitations agricoles et viticoles. Si vous cherchez des activités dans la région, voici une petite sélection (attention, en raison de la crise sanitaire, il peut y avoir des conditions particulières, pensez à vous renseigner).

1 – La nouveauté : le Château du Rivau

Le pitch : Michel, le jardinier du parc du château du Rivau (près de Sainte-Maure-de-Touraine), a disparu ! Les joueurs sont appelés par l’équipe du Rivau pour enquêter dans les jardins du monument afin de les découvrir sous un angle complétement nouveau, grâce à un mystérieux carnet de contes. Ils pourront même entendre Michel leur conter ses aventures, à l’aide d’une application mobile fournie.

Comptez maximum 2h d’aventure pour 3 à 6 personnes. Tarif : 21€, avec l’entrée au château inclue. Premières séances ce samedi 20 juin. Réservations sur www.chateaudurivau.com

2 – Le champêtre : Chant de Blé à Saint-Epain

Le pitch : Le meunier du village s'est volatilisé laissant derrière lui un mystérieux trésor caché. Par chance, la cave troglodytique dans laquelle il vivait est encore accessible, mais plus pour très longtemps... Avec l'aide de sa voisine (un peu trop curieuse), vous aurez 60 minutes pour résoudre toutes les énigmes.

Groupes de 3 à 6 personnes, à partir de 9 ans. Prévoir un pull. 12 à 20€ par personne selon le nombre de joueurs. Également un magasin de produits fermiers. Réservations sur www.chantdeble.fr.

3 – Le plus arrosé : au domaine Pierre et Bertrand Couly à Chinon

Le pitch : Ça se passe directement dans le chai. Vous voulez réaliser le casse du siècle ? Repartir avec le plus de bouteilles prestigieuses de vin de Chinon en moins d’1 heure ? Il faut réussir à percer les secrets de cette cave mythique pour emmener le plus beau butin possible (tout en liquide bien évidement). D’ailleurs, les meilleurs joueurs du mois peuvent gagner un magnum.

Groupes de 3 à 8 personnes, entre 19€50 et 27€ par personne selon la taille du groupe. Réservations sur www.pb-couly.com. Possibilité de visite découverte du domaine en supplément.

4 – Le plus historique : la Forteresse Royale de Chinon

Le pitch : un grimoire vient d'être retrouvé dans la Forteresse. Il semble mener à une chapelle secrète où Jeanne d'Arc se serait recueillie lors de sa venue à la Forteresse de Chinon il y a plus de 500 ans... Les joueurs doivent décrypter les écritures du grimoire et découvrir quel trésor se cache dans ce lieu oublié de tous.

De 3 à 6 joueurs, à partir de 12 ans avec les parents, 23 à 27€ par personne. Infos sur www.forteressechinon.com (la reprise devrait être décalée à l’automne à cause du Covid).