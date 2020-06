[En vitrine] Génial ! On peut tester les plus grands parcours de golf du monde… directement depuis Langeais

Même sans être pro de la discipline.

[En vitrine] c’est la rubrique d’Info Tours consacrée à l’actualité commerciale en Indre-et-Loire.

--------------

Révélez le Tiger Woods qui sommeille en vous… même les jours de pluie. Alors que les parcours de golf rouvrent progressivement leurs portes malgré des restrictions pour cause de crise sanitaire, voici une nouveauté qui pourrait bien ravir les amatrices et amateurs de 18 trous… mêmes novices. A Langeais, les propriétaires d’un magasin de cuisine ont transformé un hangar qu’ils n’utilisaient pas… en parcours de golf virtuel.

« Tout est partie d’un épisode de la série Good Doctor où on a découvert ce concept. Mon père est golfeur et il a tout de suite trouvé ça génial. On s’est renseignés et on a vu qu’il en existait très peu en France. On les a visités et on a décidé d’ouvrir le nôtre. »

Yvonnick Bloin, cocréateur de Golf&Vous à Langeais.

A quoi ça ressemble ? A un grand écran de 3m50 dans lequel on balance une vraie balle de golf avec un vrai club de golf. Comme si on était sur un golf, sauf que le parcours est virtuel, réalisé à partir de 40 modèles répartis un peu partout dans le monde. « La technologie tracking montre à la personne où la balle continue. » En gros on envoie la balle dans la toile (qui amortit le choc) et l’intelligence artificielle fait le reste… jusqu’à ce que vous réussissiez à la mettre dans le trou.

Golf&Vous a ouvert le 11 mai, pile pour le déconfinement. La salle se loue 29€ de l’heure, pour 1 à 4 personne (c’est conseillé d’être en solitaire ou à deux pour avoir le temps de faire les parcours en intégralité). Des cours particuliers ont lieu chaque lundi et vendredi de 17h à 20h et même sans notions de golf vous pouvez venir tester car vous serez formés aux bonnes tactiques avant de vous lancer. « On a testé avec certaines personnes novices et elles ont pris du plaisir rapidement »promet Yvonnick dont le père se fait désormais des séances très régulières. La technologie peut même fournir des statistiques allant de la vitesse de la balle à la force du vent.

« A force c’est addictif et on a envie de refaire les parcours pour s’améliorer » explique le gérant. A noter que pendant la crise sanitaire il est conseillé de venir avec votre matériel mais on peut aussi vous en prêter sur place.