Luzillé : décès d'un pompier volontaire dans un accident de la route

C'était ce dimanche matin.

Vive émotion ce dimanche dans les rangs du SDIS d'Indre-et-Loire, le Service Départemental d'Incendie et de Secours : un pompier volontaire rattaché au centre d'incendie et de secours du Val de Cher est mort dans un accident de la route alors qu'il n'était pas en service.

Le choc a eu lieu en tout début de journée, vers 6h. La voiture de Léo Royer - 19 ans - a fait une sortie de route, à priori après avoir percuté une buse d'irrigation. C'était sur l'axe reliant Luzillé (où le conducteur résidait) et la commune de Sublaines que ça s'est produit.

La voiture étant seule en cause et la victime sans passager à ses côtés, seule l'enquête des gendarmes permettra de déterminer les circonstances précises de cet accident. Léo Royer était intégré dans le corps des pompiers tourangeaux depuis 2011 et une expérience de jeune sapeur pompier avant d'obtenir son brevet de volontaire en juillet 2018. "Nos pensées accompagnent ses proches, ses amis et ses collègues du CIS Val du Cher" écrit le SDIS37 sur les réseaux sociaux.

Depuis janvier, 10 personnes sont mortes dans un accident sur les routes d'Indre-et-Loire. 4 en un mois.