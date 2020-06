On a besoin d'aides à domicile et d'auxiliaires de vie cet été en Touraine

L'ASSAD-HAD recrute.

C'est un métier qui recrute en permanence, et encore plus l'été quand les titulaires sont en vacances : auxiliaires de vie et aides à domicile, ces personnes qui se rendent à domicile pour soutenir les personnes dépendantes (par exemple pour faire des toilettes, du ménage ou prendre les repas).

L'association ASSAD-HAD qui emploie déjà un bon millier de personnes en Indre-et-Loire lance un appel pour la saison estivale : elle a besoin de monde, à la fois pour des contrats saisonniers mais aussi pour du long terme en CDI. Il y a des postes à temps plein, d'autres à temps partiel. 9 antennes sont réparties dans tout le département selon l'endroit où vous habitez histoire de ne pas faire trop de route entre deux missions.

"L’association s'engage à fournir les équipements de protections individuelles selon les recommandations sanitaires en vigueur, et à sensibiliser le personnel sur la mise en place des gestes barrières afin de préserver leur santé et celle des personnes aidées" précise-t-elle dans une annonce. Qui peut postuler ? "Nous nous adressons à toutes les personnes autonomes et dynamiques, qui ont le sens du service et des responsabilités, et qui souhaitent se sentir utiles aux autres" est-il expliqué. Le salaire n'est pas précisé. Un espace recrutement est en ligne sur le site web de l'association.