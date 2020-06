[#MIAM] Cet été, 7 goûters, apéros et dîners dans des lieux trop mignons du Nord-Touraine

On en a déjà l'eau à la bouche.

Le pique-nique au parc ou au bord de la Choisille tu trouves ça un peu surcoté ? T'as envie de nouvelles expériences ? Marre du combo jambon-beurre, fausse salade niçoise (avec du riz) et tarte aux fraises ? Voici la solution pour un repas mémorable en dehors de chez toi : des goûters, apéros et dîners dans des lieux historiques d'Indre-et-Loire, tout au long de la saison estivale.

Ça se passe du côté de la communauté de communes Gâtine-Choisille Pays de Racan, tout près de Tours (allez, 20 minutes de route à tout casser). Le nom est alléchant : Les Goûters et Dîners du Patrimoine... entre Loire et Loir.

Le temps d’un après-midi ou d’une soirée, des propriétaires de château, de prieuré, de manoir ou de ferme modèle accueillent le grand public pour une visite des lieux avant une parenthèse cultu-relle proposée par des artistes de tous horizons. Sept lieux ouvrent leur domaine pour quelques heures entre juillet et août. Et pourquoi on en parle maintenant ? Parce que les réservations viennent d'ouvrir et que ce serait dommage qu'il n'y ait de place alors que vous avez vraiment très très envie d'y aller !



C'est quoi le programme ?

Dimanche 5 juillet, 15h : goûter au Prieuré de l'Encloître-en-Chaufournais à Rouziers-de-Touraine (visite, spectacle et collation pour 15€)

Dimanche 12 juillet, 14h30 : goûter au Manoir de Vaudésir à Saint-Christophe-sur-le-Nais (visite, spectacle et collation pour 15€)

Dimanche 26 juillet, 14h30 : goûter au Château d'Hodebert à Saint-Paterne-Racan (visite, spectacle et collation pour 15€)

Mercredi 5 août, 14h30 : goûter à l'abbaye de la Clarté-Dieu à Saint-Paterne-Racan ((visite, spectacle et collation pour 8€)

Dimanche 9 août, 14h30 : goûter à la Ferme de Platé à Neuvy-le-Roi (visite, spectacle et collation pour 15€)

Vendredi 21 août, 17h45 : dîner aux chandelles à La Motte à Sonzay (visite, spectacle et collation pour 15€, 50€ avec le dîner, 35€ dîner seul)

Vendredi 28 août, 17h45 : apéritif au Moulin de Gruteau à Neuvy-le-Roi(visite, spectacle et collation pour 15€)

Les mesures d’accueil sont adaptées à la situation sanitaire particulière. La Communauté de Communes a mis en place un protocole sanitaire pour accueillir le public dans les meilleures conditions. Plus d'infos sur www.gatine-racan.fr ou au 02 47 29 83 87 pour réserver.