Et voilà : le Château d'Azay-le-Rideau rouvre au public lundi 15 juin

Dernier grand monument du département qui était encore fermé.

Tout déconfinement vient à point pour qui sait attendre. Ce vendredi la direction du Château d'Azay-le-Rideau l'annonce enfin à toutes celles et tous ceux qui piaffaient complètement d'impatience : le temps de la réouverture a sonné après trois bons mois de fermeture pour cause de ce-que-vous-savez (une pandémie, tout ça, tout ça).

Mais pourquoi donc pouvait-on aller à Chenonceau, à Langeais, à Amboise, au Rivau mais pas encore dans ce petit bijou de la Renaissance qu'est Azay ? Même les voisins de l'Islette avaient déjà rouvert... En fait, Azay-le-Rideau est un château qui dépend des monuments nationaux. Comme à Chambord qui a rouvert tout récemment le protocole est plus strict.

Bref, tout est réglé et c'est donc ce lundi 15 juin que la saison d'été 2020 commence ! "Un sens de visite unique et une nouvelle jauge de 124 personnes à l'instant T ont également été établis afin d'assurer la protection des visiteurs et des agents dans le monument. Le port du masque est également obligatoire dès l'âge de 11 ans et les visiteurs devront respecter les consignes de distanciation" explique la direction.

Les visiteurs devront également acheter leur billet horodaté à l'avance sur le site www.azay-le-rideau.fr . Ils réserveront ainsi une date et un créneau horaire précis, dans les conditions tarifaires dont ils bénéficient habituellement. Les tarifs d'entrée dans le monument et les gratuités sont inchangés. Pour ceux qui se décident à la dernière minute, l'achat en caisse par paiement sans contact sera possible tant qu'on ne dépasse pas les 124 personnes entre les murs.

Des visites commentées seront maintenues, dans la limite du nombre de personnes autorisées par groupe. De nouvelles offres à l'attention des familles ainsi qu'une nouvelle application de visite seront proposées dès le début du mois de juillet pour découvrir le château autrement.

Plus d'infos : http://www.azay-le-rideau.fr