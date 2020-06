[Photos du jour] Une sculpture géante au Domaine de Candé à Monts

A découvrir lors d'une balade.

Covid oblige, on n'ira pas danser et manger des glaces au lait local à Monts cette année : le festival Terres du Son est annulé. On peut tout de même prendra la direction du Domaine de Candé qui accueille l'événement chaque année. Son parc est libre d'accès, soit de belles balades en perspective entre forêt et prairies, avec une vue imprenable sur la vallée de l'Indre et le viaduc ferroviaire. Le château n'est pas mal non plus.

Si vous avez déjà été sur place, vous verrez du changement : une nouvelle oeuvre d'art, tout juste acquise par le propriétaire des lieux (le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire). Elle est signée de l'artiste tourangeau Claude Alma qui l'a baptisée Vol-Tige avec l'ambition "de sensibiliser la population sur la biodiversité et son avenir" nous dit-on. Le projet a été réalisé en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux. Lancé en 2017, il a d'abord réuni 15 candidats dont 5 préselectionnés avant le choix final.

Cette installation est présentée comme "un dialogue entre l'art et l'environnement qui contribue à l'enrichissement de la qualité de vie de la population locale et la valorisation du patrimoine L'artiste l’adéfinie comme « un geste architectural fort et engagé pour des oiseaux menacés. Son aspect désorganisé, sa trame imparfaite et ce qui s'apparente à de multiples impacts sur sa façade, évoquent d'emblée la structure d'un bâtiment endommagé."

Vol-Tige mesure pas moins de 8m de haut, composée de modules en bois où les oiseaux peuvent nicher. Les martinets occuperont la partie haute, fermée et divisée en nichoirs individuels. Les hirondelles nicheront dans la partie basse, au niveau des planchers.