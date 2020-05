Aux artistes d'Indre-et-Loire : c'est le moment de candidater au tremplin Télescope

Jusqu'au 17 juin.

Pas de concerts pour l'instant, mais on peut continuer à écouter de la musique et découvrir des groupes de notre région. Comme chaque année, Jazz à Tours en accompagne quelques uns via son dispositif Télescope et c'est le moment de s'y intéresser...

"Chaque année, quatre groupes bénéficient d'un accompagnement adapté à leurs besoins artistiques et professionnels. Télescope a pour objectifs de mener une réflexion sur le projet artistique et la musique de chaque groupe, de travailler sur la mise en scène et l'aspect « live » et de favoriser la rencontre des groupes avec le public et les professionnels de la diffusion" explique Jazz à Tours.

Les lauréats bénéficieront d'un stage de 5 jours au Temps Machine de Joué-lès-Tours (coaching scénique et vocal...) et d'un concert rémunéré dans une salle ou sur un festival régional.

Quelques groupes qui ont été accompagnés par le dispositif ces dernières années : The Strawberry Seas, Raoul Jazz Clan, Apholia, Extramianthe, Aîon, Upseen, Sun Gazol, Seyhn Sohl, Lehmanns Brothers, Need, Jim Ballon, Birdstone, Coukou, Culture Émotion, Philémone, Altâmon, VSSVD...

Plus d'infos en cliquant ici.