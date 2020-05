AMBOISE : On sait quand le marché du dimanche va reprendre (et c'est tout bientôt)

La mairie a préparé un processus spécifique.

On s'oriente tranquillement vers la fin du feuilleton autour des marchés d'Amboise. Interdits pendant le confinement, ils ont repris le vendredi mais avec des difficultés d'organisation qui ont obligé la préfecture à interdire puis autoriser le déballage avec un certain flou artistique déploré par des commerçants ou des clients.

Maintenant qu'un certains protocole a été acté pour le vendredi (masque obligatoire, sens de circulation, stands réduits et espacés...), la ville a pu se pencher sur le marché du dimanche qui rassemble 200 étals en bord de Loire en temps normal. Sur son site Internet elle annonce désormais une date de reprise : dimanche 7 juin, dans tout pile une semaine.

"Plusieurs mesures sont prises pour faire respecter les distances et les gestes barrières entre les clients et les commerçants. Le port du masque est obligatoire pour les commerçants et les clients. Les dispositifs pour assurer la distanciation physique sont en place afin que le marché se passe dans les meilleures conditions" précise la commune. Le marché d'Amboise le dimanche est un des plus réputés du département, accueillant du monde au-delà des frontières de la communauté de communes.

En parallèle de cette annonce, la mairie d'Amboise informe qu'elle va permettre à certains bars et restaurants d'étendre leur terrasse en fonction des possibilités de la voirie. Ces derniers sont autorisés à rouvrir dès ce mardi 2 juin.