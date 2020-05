[Coup de pouce] Appel urgent aux bénévoles pour la Banque Alimentaire d’Indre-et-Loire

Elle a notamment besoin de lycéens ou étudiants.

[Coup de pouce] c’est la rubrique d’Info Tours pour encourager des initiatives tourangelles qui ont besoin d’aide.

Une association inquiète : la Banque Alimentaire de Touraine. Elle est restée très active pendant le confinement avec des distributions alimentaires nombreuses, d’autant que le nombre de bénéficiaires des structures caritatives a fortement augmenté, par exemple de nombreux étudiants ont eu besoin d’aide faute de moyens suffisants (plus de petits boulots). Les boîtes de conserve, l’huile, les pâtes… Au fil des semaines, les réserves commencent sérieusement à s’amenuiser dans l’entrepôt de la zone des Grands Mortiers à Saint-Pierre-des-Corps.

Pour reconstituer ses stocks, la Banque Alimentaire se prépare donc à organiser une collecte dans les supermarchés pour le dernier week-end de juin, précisément vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28.

Pour réussir l’opération, l’association a besoin de bénévoles qui accueilleront les clients à l’entrée des magasins en leur remettant des flyers avec les produits demandés, mais aussi d’autres équipes pour récupérer les denrées à la sortie des caisses. Elle lance donc un appel, particulièrement aux jeunes. En effet, souvent, les associations caritatives fonctionnent grâce à des bénévoles retraités, et vu la situation sanitaire les personnes de plus de 70 ans doivent encore rester chez elles le plus possible.

Si ça vous intéresse de donner quelques heures pour une bonne cause pendant ce week-end, direction le site www.banquealimentairetouraine.com ou la page Facebook de la BA37.