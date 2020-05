[#MIAM] Des dizaines de vins bio de Loire à mettre en cave en quelques clics

Pour vos apéros de déconfinement.

Les bars et restaurants doivent rouvrir le 2 juin mais vous avez peut-être envie d’ouvrir des bouteilles persos lors de vos barbecues, vos soirées en familles ou entre amis, un pique-nique au bord de l’eau… Bref, plein de bonnes occasions en ce moment, en plus le temps est complètement à la fête !

Avec le confinement, les professionnels du vin ont beaucoup souffert. Le seul secteur qui a vraiment tourné c’est celui de la grande distribution mais beaucoup de vignerons n’y sont pas présents. Habituellement ils comptent sur les bars-restaus, l’export, les caves ou la vente au domaine. Des activités interdites ou fortement réduites depuis mi-mars.

Est-ce qu’on peut leur donner un coup de main ? Oui, en achetant directement auprès d’eux. Par exemple un site recense une série de domaines bio dans le Val de Loire et les départements des alentours. Une petite centaine d’hommes et de femmes à découvrir dont une vingtaine en Indre-et-Loire.

Il y a le Domaine du Mortier à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, le Domaine Mesliand à Limeray, Vigneau-Chevreau à Chançay… Et on nous dit qu’il y a des nouveaux chaque semaine ! A chaque fois, une page pour connaître les conditions de vente sur l’exploitation, ou comment ça se passe pour la livraison. Et bien sûr, les contacts pour prendre tous les renseignements nécessaires afin de choisir les quilles qui vous conviendront le mieux. Parfois c’est même gratuit ! De quoi se consoler après l’annulation de Vitiloire à Tours.

Après, à vous de voir si vous voulez les faire vieillir en cave ou les déboucher rapidement (en buvant avec modération !)…