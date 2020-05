[En vitrine] Le traiteur tourangeau qui rachète les légumes de votre potager

Pour les cuisiner en burgers ou en plats à emporter.

[En vitrine] c’est la rubrique d’Info Tours dédiée à l’actualité du commerce en Indre-et-Loire.

Pendant le confinement on a vu beaucoup de monde les mains dans la terre. Dans les jardins, et même sur les balcons. La promesse de beaux fruits et légumes à déguster à la maison. Mais que faire si les pieds de courgettes ou de tomates donnent plus que ce qu’il faut pour nourrir le foyer ? On peut faire tourner auprès des voisins ou des amis… Ou alors les revendre.

Initiative assez étonnante de Romain Chaput qui gère l’enseigne traiteur O’Tours de la Table à Vernou-sur-Brenne :

« Les personnes qui ont du surplus de récolte peuvent les ramener au magasin, on les pèse et on leur propose un bon d’achat selon un prix au kilo défini à l’avance. Forcément on s’attend surtout à avoir des légumes de saison quand l’été sera bien installé : tomates, courgettes, aubergines… Peut-être quelques fruits. On va forcément sélectionner les produits pour qu’ils soient bien mûrs, non traités. On veut vraiment de bons légumes du jardin, quelque chose de bien naturel. »

Une fois dans le stock de Romain Chaput, les légumes sont destinés à être transformés :

« Notre idée c’est de valoriser les produits des clients dans nos burgers ou les plats « traiteur » comme un tian de légumes ou une grosse salade courgettes-feta-olives. Cela nous permettra d’utiliser un maximum de produits locaux dans notre cuisine. On a lancé l’idée, on commence tout juste, on va voir si ça plait. »

Pour O’Tours de la Table, l’objectif n’est pas de remplacer les professionnels en se fournissant chez des particuliers, juste d’éviter un gaspillage en récupérant de petites quantités qui n’auraient pas été consommées et ainsi donner un coup de pouce financier aux particuliers producteurs qui ont envie de se faire plaisir sans cuisiner.