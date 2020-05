[Coup de pouce] Des cartes postales masquées pour aider les associations de Véretz

La bonne idée solidaire du week-end.

[Coup de pouce] c'est la rubrique d'Info Tours pour encourager des projets locaux.

---------------

Que diriez-vous d'envoyer une carte postale insolite de Touraine, peut-être pour inciter à venir visiter notre région lors de prochaines vacances ? A Véretz, Franck Boulinguez fait la promotion d'un lot de cartes postales aux couleurs de la commune... et de l'époque. Des visuels en noir et blanc avec des masques. Et un nom de code : CoronaVéretz.

"Par une série de cartes postales, 4 personnages de pierre ou de chair de Véretz se sont mis au service des associations et vous livrent leur pensées..." raconte la page Ulule de ce projet à visée solidaire. 1 carte postale achetée = 1€ minimum pour des associations du village situé au bord du Cher, entre Tours et Bléré. "A minima : 50% du montant des contributions inférieures à 20€ seront regroupées dans une enveloppe globale qui sera remise à la municipalité de Véretz afin d'être redistribuée. Pour une contribution égale ou supérieure à 20€, vous pourrez choisir à quelle association vous désirez destiner en particulier votre don: Un versement correspondant à la moitié de votre contribution sera alors directement remis à cette association."

Dans le lot il y a, bien sûr, Bacchus assis sur son tonneau, Paul-louis Courier, Notre-Dame de Verette et enfin Eugénie Bizeau.

"Chacun de ces visuels a été imprimé à 200 exemplaires par une entreprise locale (Imprimerie Touraine Continu) dirigée par des Véretzois" insiste la description de l'initiative.

"Passionné d'histoire locale et de cartes postales anciennes et ne sachant pas coudre afin de fabriquer des masques, j'ai voulu mettre un peu de mon temps disponible en cette période de confinement au service des associations de Véretz Ceci est ma maigre contribution à l'effort collectif en saluant tout le travail qui a été fait par les gens en première ligne mais également celui des anonymes, adhérents d'association qui ont mis la main à la pâte" détaille le créateur des cartes.

Pour acheter des cartes postales, direction la page Ulule CoronaVéretz.