La Touraine, terre de repos des héros : 2 000 participations au concours

Et plus de 300 lots offerts.

Personnels soignants, facteurs, éboueurs, caissières, aides à domicile... Les professions en première ligne ont été nombreuses durant toute la crise du Covid-19. Pour les remercier, et donner une image positive de leurs territoires, plusieurs secteurs touristiques ont décidé de lancer un concours avec à la clé des séjours offerts à celles et ceux qui ont été applaudis chaque soir à 20h.

La Touraine a participé à cette opération baptisée "Le repos des héros". L'Agence Départementale du Tourisme a donc lancé un jeu via Internet avec plus de 2 000 personnes qui ont tenté leur chance en quelques semaines.

Le tirage au sort a eu lieu, les gagnantes et les gagnants sont en train d'être recontactés. 61 séjours de deux jours ont été offerts pour une valeur de 450€, mais aussi 300 autres lots (activités, repas, entrées dans les monuments...). Une vitrine pour l'Indre-et-Loire qui compte beaucoup sur le tourisme pour relancer l'économie et essaie donc d'attirer la clientèle française au pays des Châteaux ou de la Loire à Vélo. Au total ce sont 71 partenaires qui ont offert des prestations pour les héros du coronavirus, attendus donc dans les prochaines semaines dans le département et qui en seront peut-être des ambassadeurs.