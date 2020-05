Finalement, il y aura un marché vendredi à Amboise

La préfecture a donné son accord.

Marché d'Amboise, nouvel épisode ! Résumé de la situation :

L'interdiction des marchés par le maire pendant le confinement La réouverture du marché du vendredi le 15 mai avec moins d'étals (83), un sens de circulation unique et d'autres mesures de sécurité L'interdiction de tous les marchés de la ville par la préfecture après un rapport de gendarmerie critique sur le marché du 15 mai Une dérogation de la préfecture pour rouvrir le marché du vendredi

Ce mercredi, la ville d'Amboise nous apprend donc que son marché du vendredi interdit par l'Etat a finalement obtenu une autorisation après un nouvel examen des conditions mises en place pour l'organiser en limitant les risques de propagation du Covid-19.

"Plusieurs mesures ont été prises pour faire respecter les distances et les gestes barrières entre les clients et les commerçants. Le port du masque a été ainsi rendu obligatoire pour les commerçants et les clients. Les dispositifs pour assurer la distanciation physique ont été mis en place afin que la réouverture du marché se passe dans les meilleures conditions" explique la mairie.

Autres consignes :

Afin que les clients ne se croisent pas, des entrées et sorties seront matérialisées ainsi qu'un sens de circulation. La signalisation sera renforcée dès ce vendredi 22 mai pour une meilleure visibilité.

Pour une bonne gestion des files d'attente, le marché sera réorganisé sur deux allées au lieu de quatre, et les stands seront espacés de trois mètres.

Pour que la distanciation physique soit respectée, la longueur de certains stands sera réduite et le placement des commerçants ambulants totalement réorganisé.

Deux bornes escamotables et deux bornes fixes ont été installées début mai pour assurer la sécurité des commerçants et des visiteurs. Elles sont capables de résister à un véhicule bélier.

En revanche, le marché du dimanche reste fermé jusqu'à nouvel ordre.