Déconfinement en Touraine : attention aux passages à niveau

Il y a eu un accident vendredi.

Un conducteur légèrement blessé et transporté à l'hôpital de Chinon. C'est le bilan d'un choc entre une voiture et un train de fret survenu ce vendredi dans l'ouest de l'Indre-et-Loire, sur la commune de Coteaux-sur-Loire.

L'accident s'est produit sur un passage à niveau, dans des circonstances qui restent encore à éclaircir. Le lieu précis de la collision : Rue du Pont Véron.

Avec le déconfinement qui débute ce lundi 11 mai, la SNCF craint d'ailleurs des accidents. Comme le trafic des trains a fortement baissé depuis mi-mars, les barrières sont restées grandes ouvertes presque toute la journée. Mais elles vont de nouveau se fermer à intervalles réguliers vu qu'on va passer de 10 à 50% des trains en circulation dans les jours à venir, et même 80 voire 90% début juin.

"Nous appelons àla plus haute vigilanceles automobilistes qui ont pu constatersur le réseau routier de nombreux passages à niveaurestés «ouverts»ou inactifssur certaines lignes non utilisées ces dernières semaines. La reprise des circulations, notamment dans le cadre de la vérification et la sécurisation des ligneset d’ores et déjà effective. Nous invitons donc automobilistes et piétons à la plus grande prudence et au respect strictde la signalisation" écrit la SNCF.