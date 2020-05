Distribution des masques à Loches : ça commence le 11 mai

Les habitants seront prévenus par un courrier.

Les communes d'Indre-et-Loire s'organisent pour distribuer des masques à leur population et vous pouvez retrouver une carte avec toutes les informations à notre disposition dans cet article.

Ce mardi c'est au tours de la ville de Loches de détailler les modalités de remise de masques à ses habitantes et habitants. Un masque sera mis à disposition de chaque personne âgée de plus de 10 ans. Mercredi 6 ou jeudi 7 mai, un courrier du maire sera déposé dans chaque boîte aux lettres avec un coupon à remplir. À compter du 11 mai, premier jour du déconfinement, la distribution des masques aura lieu à l’Espace Agnès Sorel, avenue des Bas-Clos, durant 5 jours de 9h à 19h.



Pour la remise de leur masque, les Lochois et Lochoises devront donc se présenter à l’Espace Agnès Sorel entre le 11 et le 15 mai avec une pièce d’identité, un justificatif de domicile (facture EDF, facture de téléphone...) et le courrier reçu - avec le coupon de retrait rempli situé au bas du courrier. Le coupon devra être remis aux agents municipaux contre remise du masque. Pour celles et ceux qui souhaitent garder une copie du coupon, ils peuvent le prendre en photo ou le scanner mais il ne sera pas valable pour une 2e distribution.



En cas d'impossibilité de se déplacer, il est possible de venir retirer un masque pour un tiers en étant muni du courrier, du coupon de retrait rempli et complété de la mention « donne procuration à Mme/Mr… ».