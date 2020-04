Coronavirus en Touraine : 32 sorties de l’hôpital en 7 jours dans le département

Et une baisse régulière du nombre de malades en réanimation.

Les informations autour de l’épidémie de coronavirus sont souvent anxiogènes mais il y a aussi des nouvelles plus rassurantes. Ce dimanche soir, ce sont 188 patients testés positifs au Covid-19 et originaires d’Indre-et-Loire qui ont pu rentrer à la maison après une hospitalisation, 32 de plus en une semaine. Dans la région, on compte 1 070 guérisons soit 200 de plus en 7 jours. Près de 45 000 issues positives en France.

En Centre-Val de Loire, le dernier pointage de Santé Publique France et de l’Agence Régionale de Santé fait état de 973 hospitalisations dont 165 en Indre-et-Loire (+2 en 24h). Le nombre de personnes en réanimation : 36 pour la Touraine (-3 en une journée), 139 en Centre-Val de Loire.

Depuis début mars, on dénombre 658 victimes dans notre région et 22 856 dans toute la France. 356 personnes sont mortes dans un établissement hospitalier en Centre-Val de Loire (dont 56 en Touraine) et 302 dans un établissement médico-social (31 en Touraine). Au total 87 personnes sont mortes dans notre département, après avoir contracté le Covid-19. Dans tout le pays, le nombre de décès imputés à la maladie : 22 856 dont 14 202 à l’hôpital.

Derniers chiffres : à l’échelle régionale, 4 812 tests ont révélé une infection par ce nouveau virus, près de 125 000 en France.