Azay-le-Rideau : un appel à bénévoles pour fabriquer des masques

Avant de les distribuer à la population.

Si l'épidémie de coronavirus évolue favorablement, le gouvernement envisage un déconfinement progressif à partir du 11 mai. Les communes s'organisent pour qu'à cette date un maximum de personnes soient au moins équipées de masques en tissu qui constituent une première barrière pas inutile contre les contaminations, même si elle n'est pas aussi efficace qu'un masque chirurgical ou FFP2 (mais ces modèles sont réquisitionnés pour les soignants).

Les villes et villages préparent donc une distribution à grande échelle : en porte à porte à Montbazon, sur les marchés ou dans les agences postales dès le 20 avril pour les plus de 65 ans à Tours... Il faut aussi gérer la fabrication : soit passer des commandes (Joué-lès-Tours), soit organiser une filière locale, par exemple via des bénévoles.

C'est ce que fait Azay-le-Rideau dont la mairie lance un appel ce jeudi : "Nous recherchons des bénévoles en mesure de confectionner des masques en tissu. Controlés par les soignants, ces masques seront, par la suite, distribués en priorité aux personnes âgées. Nous sommes également à la recherche de tissu de coton et de rubans élastiques afin d'approvisionner l'association "Les p'tites Mains" ainsi que les couturiers bénévoles. Pour toute demande d'information, merci de contacter la Mairie au 02-47-45-42-11 ou par mail : [email protected]"



"Pour les dons de masques et/ou de matériels, merci de bien vouloir contacter le cabinet de soins infirmiers au 02-47-45-31-41 en précisant vos coordonnées ainsi que l'objet de votre appel (don de tissu, de masques, ...)" indique également la municipalité.