Terres du Son : le festival officiellement annulé en 2020

A cause du coronavirus.

Après l'American Tours Festival et Avoine Zone Groove c'est un autre festival tourangeau qui confirme son annulation à cause de la crise du coronavirus. Prévu le week-end du 10-11-12 juillet, Terres du Son n'aura pas lieu en 2020 car tous les grands rassemblements sont au moins interdits jusqu'à mi-juillet conformément aux annonces d'Emmanuel Macron lundi soir.

Iam, Niska, Izia, Yzeult ou Philippe Katerine étaient attendus à Monts, ils n'y seront donc pas; "Ces circonstances vont grandement amplifier les difficultés économiques que traversaient déjà les festivals indépendants tels que Terres du Son, et vont lourdement fragiliser le secteur culturel dans son ensemble. Aujourd'hui, les incertitudes sont immenses ; mais elles le sont d'une manière si généralisée que nous gardons la tête froide, prenons du recul sur nos propres difficultés, pour envisager la suite" écrit l'ASSO qui organise l'événement.

"Toute l’équipe avait travaillé d’arrache-pied pour vous proposer un nouveau format de festival, qui porterait plus haut nos valeurs et garantirait notre avenir. Nous n’abandonnerons pas, soyez en sûr.e.s, et envisageons déjà la prochaine édition" déclarent également les organisateurs qui devraient prochainement annoncer les dates de l'édition 2021. Les personnes qui avaient déjà acheté leur billet peuvent demander un remboursement "si elles le souhaitent" note l'ASSO.