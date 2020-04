Coronavirus en Touraine : 115 sorties de l’hôpital depuis le 1er mars

Et 629 dans la région.

L'épidémie de coronavirus est suivie au jour le jour par les autorités. En début de soirée Sant Publique France dévoile un bilan chiffré de l'évolution de la maladie et on commence avec cette donnée : 115 personnes sont sorties guéries de l'hôpital en Indre-et-Loire depuis le début de la crise, sept de plus que lundi soir. En Centre-Val de Loire, 629 personnes ont pu quitter leur chambre et retourner à domicile après un test positif de Covid-19, 34 de plus en une journée, 48 en deux jours. En France, le nombre de guérisons s’élève à 28 805 (1 125 de plus par rapport à la veille).

Le nombre de personnes hospitalisées 195 en Touraine, 996 en Centre-Val de Loire. En réanimation à présent : 50 en Touraine, 7 de moins que lundi. Au niveau du Centre-Val de Loire, le nombre baisse aussi (188). 6 730 personnes sont en soins intensifs dans toute la France, 90 de moins mais 275 nouvelles admissions en 24h. C’est donc le nombre de sorties de réanimation qui fait baisser ce chiffre.

Concernant les personnes décédées, on en compte 227 dans les hôpitaux régionaux (+13) dont 38 dans ceux d'Indre-et-Loire (+2). Le département le plus touché est l'Eure-et-Loir (47 décès) puis le Loiret (44). Dans les EHPAD et établissements médico-sociaux, 1 457 malades et 188 décès sont à déplorer (+13), dont 21 en Touraine (+6) soit au total 59 victimes du Covid-19 dans notre département. En France, le nombre total de victimes comptabilisées : 15 729, 10 129 à l'hôpital (+559 en 24h).

Le nombre de tests positifs au Covid-19 est de 3 606 en Centre-Val de Loire (une cinquantaine de plus).