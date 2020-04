Coronavirus en Touraine : annulations pour Avoine Zone Groove et l'American Tours Festival

Mais aussi pour le Festival des Horizons de Saint-Avertin.

Cela n'a rien d'une surprise, c'est une confirmation : l'édition 2020 d'Avoine Zone Groove n'aura pas lieu en Sud-Touraine. L'organisation du festival qui devait débuter le 26 juin l'annonce ce mardi matin sur sa page Facebook, au lendemain du dernier discours d'Emmanuel Macron qui a évoqué l'impossibilité d'organiser un grand rassemblement avant la mi-juillet (au mieux), en raison de la crise du Covid-19.

Bob Sinclar ou Catherine Ringer qui devaient venir dans le Chinonais ne s'y déplaceront donc pas au début de l'été. L'équipe d'Avoine Zone Groove devrait communiquer prochainement sur le remboursement des billets déjà achetés."Merci au public, aux artistes, partenaires, bénévoles, prestataires, services,...bref tous les acteurs du Festival" prend soin de préciser l'équipe dans son court message.

Avoine Zone Groove est l'un des plus gros festivals d'Indre-et-Loire. Comme lui, il est désormais certain que Terres du Son, les Kampagn'Arts et Aucard de Tours ne pourront pas avoir lieu aux dates initialement prévues. On sait que l'équipe d'Aucard travaille à un report. La ville de Tours doit se prononcer rapidement concernant Vitiloire début juin ou encore la guinguette qui s'installe toujours début mai sur les bords de Loire. A voir aussi quelle décision prendra Yzeures'N'Rock prévu à partir du 31 juillet.

L'American Tours Festival a lui confirmé son annulation dans l'après-midi et invite les personnes ayant déjà acheté leurs places à contacter le vendeur pour se faire rembourser. Le festival des Horizons prévu fin juin à Saint-Avertin n'aura pas lieu non plus. Il espère proposer la même programmation en 2021, sans dire ce qui était prévu. D'autres annonces similaires devraient suivre.