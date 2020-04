[Photo du jour] Une société de Monts fait du gel hydroalcoolique pour les pompiers

Ils vont le recevoir la semaine prochaine.

Nous l'avions évoqué dans un précédent article, les pompiers d'Indre-et-Loire font partie des professions en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Leur nombre d'interventions a baissé depuis le début de la crise et du confinement (par exemple très peu d'accidents de la route) mais ils peuvent être sollicités pour emmener des cas suspects de Covid-19 jusqu'à l'hôpital, au même titre d'ailleurs que les ambulanciers privés.

Pour éviter la contamination, les 300 professionnels du département et les 2 000 pompiers volontaires respectent un protocole très strict : ils n'ont plus d'entraînement en groupe (plus de formations ou de sport), désinfectent scrupuleusement les ambulances après les interventions, portent des surbottes ou des surcombinaisons et remettent des masques aux victimes.

Ils ont également besoin de gel hydroalcoolique, denrée rare ces derniers temps. Plusieurs entreprises tourangelles se sont mises à en fabriquer ce qu'elles ne faisaient pas forcément avant. Parmi elles : Phyteo, à monts. Le SDIS37 a annoncé ce week-end qu'elle avait produit 30 litres de gel et que tout cela va être distribué dans les casernes et centres de secours à partir de ce lundi 6 avril. Le reste de l'année, Phyteo est spécialisée dans la fabrication de médicaments et de compléments alimentaires.

On rappelle aussi que, pour remercier les soignants et animer la ville en cette morne période de confinement, le week-end les pompiers de Tours Centre font la fête depuis les balcons de leur caserne. Voilà pourquoi vous entendez peut-être de l'électro en provenance du Boulevard Wagner...

Crédit photo : Guillaume Souvant, SDIS37