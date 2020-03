3 jours de soleil, 4 sous la grisaille : temps contrasté cette semaine en Indre-et-Loire

Les températures vont rester froides le matin.

A quoi va ressembler votre 3e semaine de confinement ? Aurez-vous froid en sortant exceptionnellement faire des courses ou pour promener le chien ? Verrez-vous plutôt du bleu ou du gris depuis votre fenêtre ? Pourrez-vous bronzer sur votre balcon ? La réponse à toutes ces questions ci-dessous dans le point météo hebdomadaire d’Info Tours.

Lundi : quelques nuages devraient traverser le ciel de Touraine en matinée mais le reste du temps ce sera grand soleil avec beau ciel bleu. Seulement 1° le matin à Vernou-sur-Brenne et Langeais. Pas plus de 10 à Esvres et Saint-Cyr-sur-Loire dans l’après-midi.

Mardi : Météo France envisage un soleil caché par quelques nuages en Nord-Touraine, mais seulement le matin, et vraiment pour les secteurs situés au plus proche de la Sarthe. Pour le reste, grand beau temps. 2 petits degrés au réveil à Vouvray et Avoine, pas plus de 12 à Saint-Avertin et Montrésor.

Mercredi : dernière journée avec un ciel bleu sans nuages. 1 petit degré à peine le matin à Amboise et Notre-Dame-d’Oé… En revanche la remontée se poursuit dans l’après-midi : 14 à Chambray et Neuillé-Pont-Pierre. Vous noterez que ce jour-là nous serons le 1er avril.

Jeudi : après une matinée ensoleillée, arrivage massif de nuages dans l’après-midi (sans pluie). Toujours 1° de moyenne au réveil, 12 l’après-midi.

Vendredi : grisaille quasi généralisée (toujours sans pluie). 12° l’après-midi.

Et le week-end ? Un temps à rester confiné : souvent nuageux samedi, très gris dimanche. Mais en fin de week-end on prévoit pas moins de 19° l’après-midi.