[En forme !] Pendant le confinement, un challenge de jonglage à Monnaie

L’idée a séduit beaucoup de footballeurs.

[En forme !] c'est la rubrique d'Info Tours consacrée à l'actualité sportive en Indre-et-Loire.

Comment faire du sport malgré le confinement imposé par l’Etat en ces temps d’expansion du coronavirus ? Ce jeudi sur Info Tours on vous parle de la bonne initiative d’Aviron Tours Métropole qui propose des cours gratuits deux fois par semaine, via des vidéos. Autre solution : le système D.

Depuis le début de la semaine, des footballeurs confinés s’amusent à faire des concours de jonglage depuis chez eux. Avec un ballon s’ils en ont un… Ou avec du papier toilette. Alors, non, cet article n’est pas une incitation à aller vider les rayons des supermarchés qui sont déjà victimes d’une paranoïa assez inexplicable. On a juste repéré qu’en Indre-et-Loire, l’US Monnaie Football a relayé le Challenge PQ auprès de ses licenciés, pour garder un certain esprit d’équipe en cette période où les matchs sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

Voici quelques vidéos dispos sur leur page Facebook :