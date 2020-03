[Coup de pouce] Casting pour un court-métrage à Chinon

Un projet étudiant.

Un groupe d'élèves qui étudie actuellement à l'école de cinéma 3IS dans le département des Yvelines (près de Paris) se prépare à venir en Touraine pour un tournage, à partir de ce mardi 3 mars.

Ces jeunes en dernière année de formation réalisent un court-métrage et ils ont encore besoin d'agrandir leur équipe. Ils recherchent donc un comédien ou une comédienne originaire de la région Centre-Val de Loire pour le rôle d'un infirmier ou d'une infirmière.

Profil désiré : une personne en 25 et 40 ans, "énergique, agréable". Surtout disponible mercredi 4 et vendredi 6 mars à Chinon (pour un rôle non rémunéré mais défrayé, précise l'équipe).

Pitch du film : A 20 ans, Clara obtient la permission de rencontrer un père schyzophrène dont elle n'a que de vagues souvenirs mais qu'elle idéalise. La jeune femme sera très déçue de ce moment.

Pour candidater il faut envoyer des photos, un CV et une démo à [email protected]