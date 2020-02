[Coup de pouce] Un grand gala contre le cancer du sein à Vernou-sur-Brenne

Il aura lieu le 13 mars.

[Coup de pouce] c’est une rubrique d’Info Tours pour relayer des projets associatifs, solidaires ou autres parce qu’on estime qu’ils méritent un coup de projecteur.

-------------------

C’est l’idée d’une Tourangelle de Chançay qui a décidé de se mobiliser pour une cause solidaire. Emilie Pied a imaginé le Gala Ruban Rose et en organise une première édition vendredi 13 mars au Domaine de l’Hôtel Noble à Vernou-sur-Brenne, pas très loin de Tours et d’Amboise.

« J’ai réuni une trentaine de partenaires, surtout des artisans et commerçants locaux. »

L’idée est de proposer une soirée conviviale pour 250 à 300 personnes, de 18h à 23h.

« Au départ je pensais le faire pour une cinquantaine de personnes mais ça a vite pris de l’ampleur. »

Emilie Pied a choisi d’agir pour l’association Flamme en Rose qui soutient les malades du cancer du sein et leurs familles. Il s’agit d’une association tourangelle qui propose en quelque sorte des « pauses » (heures de ménage, aide à domicile, devoirs des enfants). Pour financer ces services, elle a besoin de dons.

« Nous allons récolter des fonds via les inscriptions à 15€ et un système de tombola le jour J grâce à des lots offerts par les commerçants. »

Si Emilie Pied s’est investie dans ce projet c’est parce qu’une amie à elle a été malade. « Et moi j’ai failli avoir de gros soucis avec une tumeur. » Cette professionnelle du monde des assurances a commencé à développer son projet au mois d’août et n’a donc pas mis si longtemps à développer son réseau de partenaires : « J’ai déjà un grand nombre de retours positifs. » Au programme de sa soirée : ateliers coiffure, maquillage, photo ou caricature. Il y aura aussi de la magie, un show en partenariat avec le comité Miss Pin-Up, un spectacle assuré par une troupe de danse brésilienne, du gospel, un défilé de mode, du chant lyrique… Un cocktail dinatoire « agrémenté de bouteilles offertes par plusieurs viticulteurs locaux » assurera le régal de la foule. « Le buffet sera composé de 1 000 pièces salées et 600 pâtisseries sucrées offerts par des restaurateurs. »

Naturellement, les équipes de Flamme en Rose seront sur place.

Pour l’instant, 400€ ont déjà été récoltés. Les inscriptions se font en amont de la soirée sur ce lien mais pour les retardataires il sera également possible de payer son entrée sur place le 13 mars. Si le succès de la soirée se confirme, Emilie Pied pourrait organiser d’autres galas du même genre à l’avenir.