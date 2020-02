[#MIAM] Les vins de Montlouis déposent une nouvelle marque : "Originel"

6 domaines la produisent.

Il y a du nouveau dans lme monde des vins effervescents d'Indee-et-Loire : l'appellation montlouis a annoncé ce lundi le lancement d'une marque baptisée "Originel". Sa présentation officielle est programmée dans 3 mois, le 18 mai, lors de l'événement Montlouis on the Rock.

"« Originel » vient ainsi gonfler le rang des bulles de l’AOC Montlouis sur Loire, en proposant un style différent des méthodes traditionnelles, un vin à la méthode unique" expliquent les vignerons.

"Le terme “Originel” renvoie au fait qu’il s’agit de la première méthode utilisée pour faire de la bulle, avant même celle du Champagne ou du Crémant, mais également au fait que, contrairement à la méthode traditionnelle, sa bulle naît de sa première et unique fermentation ! Familièrement associée au “Pétnat” ou “Pétillant Naturel”,cette bulle est une belle endormie qui a refait surface ces dernières années, sous l’impulsion de vignerons ligériens audacieux qui ont réussi à sécuriser la technique originelle d’élaboration des effervescents. Celle-ci consiste à embouteiller pendant la fermentation, laissant le sucre résiduel et les levures indigènes poursuivre la fermentation dans la bouteille, sans aucun ajout (hormis le souffre en usage très limité)." poursuit le communiqué de présentation de ce "vin rock" présenté comme un champagne pour les jeunes.

"“Originel” est un mousseux sec produit à base de chenin qui répond à des contraintes très spécifiques. Pour voir le jour et obtenir sa profondeur de fruit, “Originel” nécessitera un raisin à parfaite maturité, des rendements maitrisés et un haut niveau d’exigence de la part du vigneron" lit-on encore. Et il s'agit d'un vin de garde.

Les vignerons concernés :

Domaine de la Grange Tiphaine : Nouveau Nez 2018

Domaine Le Rocher des Violettes : Pétillant Originel 2017

Domaine Laura David : Naturelle 2018

Domaine Lise et Bertrand Jousset : Bubulle 2018

Domaine de La Croix Mélier : Bulapapa 2018

Cave des Producteurs : Origine M 2018