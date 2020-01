Le festival des Kampagn'arts dévoile le début de sa programmation 2020

Rendez-vous fin juin pour les concerts.

Les Kampagn'arts, c'est le festival estival de Saint-Paterne-Racan... Ambiance musicale et artistique dans un beau site naturel ombragé du nord de l'Indre-et-Loire, avec deux scènes, des surprises et une super déco. L'édition 2020 de l'événement est programmée le dernier week-end du mois de juin, le vendredi 26 et le samedi 27.

Ce jeudi, les organisateurs ont dévoilé trois premiers noms attendus sur scène :

MB14, artiste picard de 24 ans, spécialiste du "Human Beatbox" depuis une dizaine d'années, qui se produit accompagné d'une machine pour superposer les sons. On notera qu'il a réussi à se hisser en fnale d'une édition de The Voice sur TF1. Sa prestation est prévue le samedi.

Samedi, on pourra aussi voir Rakoon, producteur de musiques électroniques qui s'inspire autant de la pop et de la world music que de la transe ou du dub.

La veille, le vendredi 26, Soviet Suprem promet d'être une belle tête d'affiche. Le duo John Lénine et Sylvester Staline est sur les routes depuis 2014 et son premier album L'internationale. Leur dernier projet s'intitule tout aussi logiquement Marx Attack.

A noter que la billetterie des Kampagn'arts n'est pas encore disponible mais ça ne saurait tarder...