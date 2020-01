A Amboise, des atouts pour attirer les entreprises internationales ?

La ville a été sélectionnée pour accueillir d'éventuelles implantations.

Les représentants des plus grandes entreprises du monde étaient invités au Château de Versailles ce lundi 20 janvier dans le cadre du sommet Choose France (Choisir la France). Cet événement organisé par le gouvernement a pour but d'encourager des entreprises du monde entier à investir en France et donc à créer de l'emploi. A ce titre, l'Elysée annonçait 4 milliards d'euros de contrats signés dont la moitié pour la construction de deux paquebots de croisière sur les chantiers navals de Saint-Nazaire.

L'Indre-et-Loire et Amboise pourraient aussi avoir un rôle à jouer. Et plus précisément la zone économique de la Boitardière, à en croire le député LREM Daniel Labaronne. "Le 6 juin dernier une délégation de Business France se rendait à Amboise dans le cadre de la démarche Grand Est Touraine - Territoire d'industrie. Elle prenait alors connaissance du potentiel d'accueil des sites d'activités de notre territoire" explique l'élu dans un communiqué.

Etape suivante : la secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher a retenu la zone amboisienne comme un des 12 sites français "clés en main" prêts à accueillir de nouvelles sociétés sur le champ, ou presque.

"Il s'agit de permettre à des collectivités de mener un maximum de procédures en amont de décisions d'implantations industrielles, afin d'offrir des sites "clés en main" et de concrétiser des projets d'implantation complexes en moins de six mois" détaille Daniel Labaronne. Pour l'instant, aucun projet concret n'a été annoncé mais quand on sait que Tours Métropole a récemment conseillé à une entreprise de rejoindre Neuillé-Pont-Pierre plutôt que son propre territoire faute de place dans ses zones économiques, on peut en effet supposer que des cas similaires pourraient bénéficier à Amboise qui reste proche de l'A10, dispose d'une gare reliée à Paris en 2h et d'un fort potentiel touristique.