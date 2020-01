Il va faire beau et frais jusqu’à jeudi en Indre-et-Loire

Avec quelques gelées matinales.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait un point sur vos prévisions météo pour les 7 jours à venir et voici donc ce qui vous attend à partir du 20 janvier :

Lundi : après un week-end carrément agréable le ciel restera fréquemment dégagé pour la première journée de la semaine, malgré la présence de nuages dès le matin un peu partout dans le département. On se couvre car on attend à peine 2° le matin à Fondettes et Civray-de-Touraine et qu’on ne dépassera pas 7° à Montbazon et Amboise dans l’après-midi.

Mardi : -1° le matin à Cinq-Mars-la-Pile et Véretz… Ça va piquer mais une fois de plus il faut vous attendre à un temps carrément clément partout en Touraine. Eclaircies fréquentes et 6° pour Bléré et Savonnières dans l’après-midi.

Mercredi : quelques nuages le matin puis un franc soleil l’après-midi. On se réveillera avec quelques gelées blanches avant d’avoir un maximum de 8° à Ussé, Sainte-Maure-de-Touraine et Autrèche.

Jeudi : le ciel sera couvert le matin avec 2° pour Chenonceaux et Villandry. Dans la journée ça se découvrira en partie, mais on attend le passage d’une perturbation avec quelques averses. Le thermomètre atteindra 7° à Chinon et Saint-Pierre-des-Corps.

Vendredi : encore pas mal de soleil, parfois des passages nuageux, en tout cas des températures plus douces puisqu’elles atteindront 12° à Loches et à Tours.

Et le week-end ? Sans doute plus gris, malgré quelques périodes ensoleillées. Averses possibles et températures au-dessus des 10° l’après-midi.