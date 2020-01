[#MIAM] 3 chefs réunis pour un dîner solidaire à Montlouis-sur-Loire

Ce lundi 13 janvier.

Prenez, d'un côté, Renaud Dugoujon, le chef du restaurant troglodyte La Cave de Montlouis-sur-Loire distingué Restaurant de Qualité par le Collège Culinaire de France. Ajoutez, à ses côtés; le chef étoilé de Montbazon Gaëtan Evrard (L'Evidence) et celui d'un bon restaurant d'Amboise (Franck Breton des Arpents). Ce lundi 13 janvier ces trois hommes vont cuisiner le menu suivant :

En amuse-bouche, le quinoa et le silure de Loire



Carpaccio de biche mariné au gin Combier et au miel de Touraine



Les coquilles Saint-Jacques et les couteaux



La volaille de Culoiseau et la truffe de Cray



Les carottes et l’orange sanguine

Le tarif : 90€, avec les accords mets et vins, sachant que tous les bénéfices vont à l'association tourangelle Les Blouses Roses qui organise des animations à destination des enfants hospitalisés.

Les producteurs à l'origine des ingrédients du repas seront également présents pour cette soirée unique. Citons par exemple Bénédicte et Benoit Polsot qui élèvent des volailles, le trufficulteur Renaud Dugoujon, le vigneron Antoine Antier ou le maraîcher Eric Roy. La manifestation porte le nom de Dîner Complice, par la présence conjointe des chefs et des producteurs et son côté solidaire. Plus d'infos au 02 47 45 05 05.