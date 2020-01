[Vidéo du jour] « J’ai la Touraine en cathéter » : le clip complètement déjanté de Ste-Maure-de-Touraine

On ne l’avait pas vu venir.

En 2019 on l’a entendu partout : à la radio, en soirée et peut-être même dans votre playlist Deezer/Spotify. Vous pensiez qu’en 2020 le tube A nos souvenirs de Trois Cafés Gourmands était désormais passé de mode, rangé dans l’armoire avec les autres tubes qu’on a un peu honte d’écouter mais terriblement efficaces pour faire danser la foule (aux côtés de Michel Sardou, Ophélie Winter et Britney Spears). Raté !

Repris par des soignants en grève pour réclamer plus de moyens à l’hôpital, son refrain entêtant sert aussi de clip touristique, patriotique et emblématique… pour la commune de Ste-Maure-de-Touraine.

Rappelons le contexte : depuis quelques temps, chaque année, la commune du Sud-Touraine publie un clip musical en début d’année, pour mettre en valeur le territoire et les personnes qui y vivent. Quelques exemples avec le lipdub sur Un monde meilleur en 2016…

Ou la vidéo rock de 2017…

Pour 2020, on franchit un pallier supplémentaire avec donc une reprise de Trois Cafés Gourmands. On pourrait même dire parodie, ou plutôt adaptation car les paroles ont été totalement réécrites afin d’évoquer – pêle-mêle – le dynamisme commerçant de la commune, les atouts touristiques des environs, le volontarisme des associations locales, la réputation du fromage de chèvre AOP ou la beauté des paysages. Il n’y a peut-être que les ronds-points carrés de la petite ville qui ont été oubliés dans cette production que l’on doit au chanteur Wesley et à son groupe Wes’ & Co’ Animation. Quant au tournage il est signé Claude Méry.

En trois jours, le clip de Ste-Maure-de-Touraine a déjà largement dépassé les 30 000 vues, bien plus que les précédents succès de 2016 et 2017. La plupart des internautes qui s’expriment dans les commentaires apprécient l’initiative, il est vrai sympathique et amusante. De quoi donner des idées à d’autres communes ? En tout cas préparez-vous à avoir l’air dans la tête toute la journée !